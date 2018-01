Cannabis : une idée fumeuse

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

La France est le pays le plus répressif d’Europe en matière de stupéfiants et, en même temps, celui où les jeunes sont les plus gros consommateurs (et expérimentateurs). Un rapport parlementaire présenté le 24 janvier a proposé une réforme qui infligerait désormais aux usagers de cannabis des amendes pour leur consommation. Une telle mesure « soulagerait » sensiblement policiers et gendarmes, souvent débordés par le nombre de petites affaires de consommation de cannabis (près de 140 000 interpellations annuelles), mais « ne saurait toutefois constituer une réelle mesure de santé publique », selon Jean-Pierre Couteron (Le Monde, 23 janvier), président de la Fédération Addiction, structure qui fédère la grande majorité des acteurs médico-légaux en charge de la prévention, de la réduction des risques et du traitement des addictions…