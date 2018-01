Israël : La liste noire anti-solidarité

Le gouvernement israélien a interdit d'entrée en Israël et en Palestine vingt organisations qui militent pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions face à la colonisation.

L’entrée en Israël et en Palestine est désormais interdite à vingt organisations figurant sur la « liste noire BDS ». En application d’une loi de mars dernier, le gouvernement israélien a en effet listé les organisations qui militent pour le boycott des produits israéliens, le désinvestissement des entreprises, et des sanctions politiques et économiques à l’encontre d’un État qui poursuit une colonisation intense des territoires palestiniens et mène une politique d’apartheid. Côté français, l’association France-Palestine Solidarité est visée, comme la campagne BDS France et la Coordination européenne des comités et associations pour la Palestine.

Ironie de l’histoire, l’Union juive française pour la paix (tout comme le mouvement états-unien Jewish Voice for Peace) est touchée par cette mesure. Des juifs interdits de séjour en Israël en raison de leur opposition à la colonisation : voilà où en sont rendus M. Netanyahou et ses collègues de la droite extrême ! C’est en tout cas la preuve que la campagne BDS inquiète sérieusement le gouvernement israélien.