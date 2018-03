Chômage : le gouvernement solde les promesses de Macron

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Le procédé est pour le moins cavalier. C’est par un entretien exclusif au Parisien (2 mars) que Muriel Pénicaud a dévoilé les mesures retenues pour réformer l’assurance-chômage. Mesures qui figureront dans un projet de loi présenté en conseil des ministres fin avril, censé donner à chacun « la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Le gouvernement a surtout choisi de raboter deux promesses de campagne. Emmanuel Macron avait promis que tous les cinq ans les salariés auraient droit au chômage s’ils décidaient de démissionner ; Muriel Pénicaud y met des conditions très restrictives puisque pour y prétendre il faudra avoir un projet professionnel (création d’entreprise ou changement de métier) et obtenir l’aval d’une commission.

Résultat : entre 20 000 et 30 000 personnes seraient concernées (3 % du million de salariés qui quittent leur entreprise chaque année). Le droit au chômage des travailleurs indépendants, autre promesse phare du candidat Macron, est aussi très limité : le gouvernement annonce 800 euros par mois pendant six mois (255 euros de plus que le RSA) pour les « indépendants qui sont en liquidation judiciaire et qui avaient un bénéfice annuel autour de 10 000 euros ».

Floue sur un hypothétique bonus-malus imposé, peut-être en 2019, aux entreprises qui abusent des CDD, la ministre annonce en revanche un durcissement du contrôle des chômeurs : elle va « tripler les équipes de contrôle de Pôle emploi [qui] vont passer de 200 à 600 agents d’ici à la fin de l’année ». Voilà qui ne devrait pas déplaire à Laurent Wauquiez.