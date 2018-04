[VIDÉO] Le peuple de la ZAD se lève

C'était une épreuve de vérité : bloquer l'absurde projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est une chose, soutenir la ZAD et ses innovations socio-écolo-anticapitalistes en est une autre. Pari gagné samedi 14 avril à Nantes. Cheminots, étudiants, personnels de l'éducation, de la santé, etc., une première manifestation unitaire voit défiler 5 000 personnes contre la politique du gouvernement Macron et la répression généralisée, et en solidarité avec les grévistes. Deux heures plus tard, presque tous se joignent à un rassemblement de soutien à la ZAD et ses habitants. À Nantes, la jonction (la « coagulation », dirait Macron) s'est opérée, non seulement entre les luttes sociales, mais aussi avec les habitants du bocage qui défendent un autre projet de société, collectif, écologique, solidaire, démocratique.

Retrouvez le reportage complet de Patrick Piro dans le numéro de Politis en kiosques le 19 avril