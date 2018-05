Attac : « Une diversité des modes d’action »

Guillaume Erceau

Le clairvoyant

Guillaume Erceau n’a que quatre ans d’engagement militant derrière lui, mais il parle comme s’il en avait quarante, clairvoyant et plein d’aplomb. Happé par la politique à l’âge de 15 ans, aux premiers jours du mandat de François Hollande, il fait ses classes au Mouvement des jeunes socialistes, où il apprend le fonctionnement d’une organisation et l’organigramme complexe de la gauche. Il gravit rapidement les échelons, mais ses contradictions grandissantes le poussent à déserter fin 2016. « La politique de François Hollande m’a dégoûté, et nous passions plus de temps à faire de la tambouille interne qu’à aller vers les gens. Ce qui m’intéresse, c’est de participer au débat d’idées pour faire bouger les choses », témoigne le jeune homme affable, à la clairvoyance déconcertante du haut de ses 19 ans. Il adhère à Attac pour ses actions militantes et son « expertise » lorsqu’il débarque à Nantes pour suivre des études de sociologie. « Le champ est aussi large que dans un parti, avec une plus grande diversité des modes d’action, vante l’étudiant, qui cumule déjà les engagements (Unef, Greenpeace, Action non-violente COP 21). Attac est aussi une organisation pivot qui a la capacité de rassembler, car elle porte des valeurs fondamentales de la gauche et ses membres ont des sensibilités politiques diverses. » Les partis, il y retournera quand l’unité sera trouvée, dit-il aujourd’hui. D’ici là, il se prépare à des débats passionnants sur l’Europe à l’occasion des élections européennes prévues l’année prochaine. Avec un défi de taille pour Attac 44, dont il vient d’être élu président : faire entendre les questions fiscales, environnementales ou liées aux accords de libre-échange (Ceta, etc.).