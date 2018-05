Les multiples vies d’Attac

C’est l’effervescence au siège d’Attac. Ça découpe, peint, visse, dessine, agrafe, au milieu de l’impasse Villa du -Moulin-Dagobert, dans le XIe arrondissement de Paris, où se tient un atelier de préparation de la Marée populaire. Pots de peinture, banderoles et pinceaux côtoient ordinateurs, livres et paperasse. « C’est un peu tout le temps le bordel, mais là, c’est particulier », reconnaît Alexis Chaussalet, salarié en charge de la communication. En plus d’organiser la manifestation du 26 mai, réunissant des dizaines de syndicats, partis et associations, et de construire deux chars pour le cortège parisien, l’association doit préparer l’événement de ses 20 ans, prévu le 2 juin à Paris, son université d’été et un rendez-vous européen, le 15 septembre, date anniversaire de la faillite de Lehman Brothers et de l’éclatement de la crise financière.

Attac, partenaire intellectuel de Politis Lorsque je relis ce que nous écrivions, Thierry Brun et moi-même, dans le numéro de Politis qui rendait compte de la création d’Attac, j’y vois une grande espérance et quelques illusions (1). La grande espérance n’a pas été déçue, au contraire. Attac est allé bien au-delà de sa vocation initiale. Personne, certes, n’a encore « désarmé les marchés »__, pour reprendre les termes de l’appel d’Ignacio Ramonet dans Le Monde Diplo de décembre 1997, mais Attac a fortement contribué, par sa contre-expertise, à ouvrir une brèche dans l’hégémonie du discours libéral. Partant du combat pour cette taxe sur les transactions financières imaginée par James Tobin, l’association a rapidement élargi son champ, intervenant sur tous les fronts et usant de toutes les armes de la pédagogie, par le verbe et par l’action. Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses vertus, Attac a immédiatement été un lieu fédérateur susceptible de réunir tous les courants de la gauche et du mouvement social. C’est notamment ce qui a conduit Politis – Bernard Langlois, Jean-Pierre Beauvais et moi-même – à être de la toute première réunion préparatoire. Et la plupart des économistes qui alimentent aujourd’hui notre chronique « À contre-­courant » (lire page 16) sont membres du comité scientifique d’Attac, scellant avec notre journal un partenariat intellectuel. Mais je dois aussi parler de nos illusions. J’écrivais à l’époque que l’objectif d’une taxe sur les transactions financières était assez modeste, « pour que la social-démocratie européenne, qui a électoralement le vent en poupe[eh oui !],ne puisse pas l’écarter d’un revers de main ». Hélas, dans son inexorable dérive libérale, la social-démocratie européenne ne s’est pas gênée pour « écarter d’un revers de main », ou édulcorer, la fameuse taxe. Si bien que, vingt ans après, l’objectif demeure. Denis Sieffert (1) Politis n° 500, 11 juin 1998. Dans un environnement politique morose, avec une gauche éclatée façon puzzle, Attac cultive ce bouillonnement permanent. Suivant la ligne de conduite imaginée depuis sa création : un pied dans l’expertise économique, l’autre dans l’action, et une position centrale au carrefour des gauches qui lui permet une recherche constante de convergences. « Nous avons toujours considéré que nous marchions sur deux jambes : l’action citoyenne et l’élaboration d’un contre-discours au “there is no alternative” [il n’y a pas d’alternative] à travers notre conseil scientifique », expose Dominique Plihon, économiste, porte-parole d’Attac et chroniqueur régulier à Politis.

Depuis 2015, l’association a néanmoins pris un virage majeur, en choisissant l’action directe non-violente et la désobéissance civique. Ses militants soignent la mise en scène de leurs actions, surgissent déguisés dans des agences bancaires, lancent des ultimatums aux grandes banques systémiques et utilisent les tribunaux comme autant de tribunes. Parmi ses coups d’éclat récents, Attac a été poursuivie en février par Apple, qui tentait de mettre fin aux -manifestations devant et dans les boutiques de la marque à la pomme. Un non-lieu a été prononcé et le juge des référés a reconnu la légitimité d’Attac à agir ainsi, pour l’intérêt général.