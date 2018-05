Mai 68, (enfin) objet d’histoire

Une avalanche de publications célèbre le 50e anniversaire du « mouvement de Mai ». Où les historiens prennent le relais des mémorialistes, pamphlétaires et polémistes.

Chaque anniversaire décennal de 1968 suscite une abondante production de livres (et de documentaires) (1). Selon le magazine professionnel Livres Hebdo, on compte cette année pas moins de 151 livres consacrés au « mouvement de Mai ». Ainsi, depuis 1978, chaque année en 8 a vu la parution de nombreux mémoires personnels d’acteurs des événements ou de pamphlets – certains, d’ailleurs, exigeant ni plus ni moins la « liquidation de 68 » (Luc Ferry, Régis Debray, Pascal Bruckner, etc.). Et, plus l’on avance…