Naufrage d’un démocrate

Il fut un temps où Mahamadou Issoufou, le président du Niger en visite officielle à Paris le 4 juin, était un authentique démocrate, socialiste convaincu et populaire. Son élection en 2011 s’inscrivait dans un printemps démocratique sur le continent africain – notamment en Tunisie (où le peuple scandait « Dégage ! ») et au Sénégal (où on entendait « Y’en a marre »). Dans une région où la pauvreté est organisée par la corruption de nombreux dirigeants, la complicité d’États occidentaux et la prédation de multinationales, annoncer l’ère du développement et de la démocratie est un acte quasi héroïque.

D’autant que le pays est confronté à la propagation du fondamentalisme sur son territoire, entouré de voisins fragiles et pauvres (Burkina Faso, Mali), meurtris par la guerre civile (Côte-d’Ivoire) ou déstructurés par une croissance sans queue ni tête (Nigeria). La violence y surgit de partout.

Dans ce contexte, Issoufou était un point d’appui pour les forces démocratiques d’Afrique, les Burkinabés le savent (l’actuel président, Roch Kaboré, élu au lendemain de la deuxième révolution de 2014, était officieusement soutenu par Issoufou). Ce chef d’État était aussi un point d’appui pour l’Europe. À maints égards, gagner la bataille du développement et de la démocratie en Afrique passait par un soutien tous azimuts à la réalisation du programme d’Issoufou, notamment sur deux points : l’éducation gratuite, laïque pour les filles et les garçons, d’une part ; la souveraineté alimentaire, d’autre part (les 3 N : « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens »). Il fallait aussi enrayer l’explosion démographique et consolider les fonctions régaliennes de l’État, dont la faiblesse constitue (dans presque tous les pays d’Afrique subsaharienne) le pire des dangers.

Las, nos gouvernements n’ont rien compris. Nicolas Sarkozy a déstabilisé, via la Libye, toute la région, ouvert les routes des trafics, des migrations, du terrorisme. Parant au plus pressé, François Hollande n’a vu au Niger que la possibilité de bases militaires dans le cadre d’un redéploiement général (opération « Barkhane »). Au mieux, des mots et des bla-bla ont continué (voir le discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, le 28 novembre 2017) et les maux ont grandi. Issoufou, lui, a compris qu’au-delà d’un soutien militaire contre les groupes islamistes armés et de quelques « gestes » du FMI, il n’obtiendrait pas grand-chose. Et, peu à peu, il finit par abandonner son projet et ses principes, et par engager la répression politique et judiciaire de ses opposants. Il fut un temps…