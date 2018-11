Gauche-droite : Un débat indépassable ?

Le politiste Christophe Le Digol retrace l’histoire du clivage gauche-droite et montre sa persistance, en dépit des apparences.

Dès juillet 2017 (n° 1463), Politis affublait Emmanuel Macron d’un qualificatif qui, depuis, a fait florès : « le président des riches ». Un an après son accession au pouvoir, le locataire de l’Élysée apparaissait en une sous le titre : « Macron, un an : la droite parallèle » (n° 1501-1502, 3 mai 2018). Le fameux « en même temps », synonyme d’un très hypothétique « ni de droite ni de gauche » mais hautement revendiqué par la Macronie, volait en éclats, et le Président se révélait sous son vrai visage,…