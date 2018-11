Naissance du Festival des idées

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Une centaine de personnalités (chercheurs, journalistes, éditeurs, associatifs, etc.) soutiennent le lancement d’un Festival des idées, qui se tiendra les 5, 6 et 7 juillet à La Charité-sur-Loire (Nièvre). Leur motivation ? « Refuser la fatalité d’une société qui court à la catastrophe démocratique, sociale et écologique. » L’objectif ? « Par la discussion et la réflexion collectives, proposer des réponses durables à la hauteur des urgences qui s’accumulent. » Les thèmes ne manquent pas : transition écologique, Europe, migrants, chômage, discriminations, démocratie, partage des richesses, nationalismes… En réponse au « moment où les forces conservatrices, elles, s’organisent », les initiateurs du projet souhaitent faire émerger « une pensée émancipatrice », en faisant débattre des citoyens volontaires, des jeunes engagés, des chercheurs, des ONG, des associations, des médias, des think tanks, des éditeurs.

Au côté d’autres médias, Politis participera à l’animation des débats.

Les 130 premiers signataires :

Olivier ABEL, Nayla AJALTOUNI, Tewfik ALLAL, Jens ALTHOFF, Pouria AMIRSHAHI, Gérard ASCHIERI, Djamel ATALLAH, Florence AUBENAS, Danielle AUROI, Isabelle AUTISSIER, Philippe BATIFOULIER, Christian BAUDELOT, Romain BEAUCHER, Stéphane BEAUD, Lenny BENBARA, Malika BENARAB ATTOU, Abdennour BIDAR, Habiba BIGDADE, Sophie BINET, Loïc BLONDIAUX, Marie BOHIN, Fabienne BRUGÈRE, Gaël BRUSTIER, Agathe CAGÉ, Julia CAGÉ, Sophie CAILLAT, Alain CAILLÉ, Antoine CARGOET, Fanélie CARREY-CONTE, David CAYLA, Lucas CHANCEL, Mouhieddine CHERBIB, David CLUZEAU, Daniel COHEN, Marc CRÉPON, Chantal CUTAJAR, Ai-Thu DANG, Jean DANIEL, Chantal DE LINARÈS, Alain DEGOIS, Anne-Laure DELATTE, Antoine DELTOUR, Marie DESPLECHIN, Emmanuel DOCKES, Manuel DOMERGUE, Patrick DOUTRELIGNE, Cécile DUFLOT, Antoine DULIN, Guillaume DUVAL, Timothée DUVERGER, Nicolas DUVOUX, Fabien ESCALONA, Anne EYDOUX, Thierry FABRE, Hicham FASSI FIHRI, Christophe FOUREL, Philippe FRÉMEAUX, Jean GADREY, François GEMENNE, Gaël GIRAUD, Pierre-Noël GIRAUD, Daniel GOLDBERG, Brigitte GOTHIÈRE, Marie-Aleth GRARD, Robert GUÉDIGUIAN, Jean-Claude GUILLEBAUD, Hervé HAMON, Mireille HANNON, Matthieu HÉLY, Pierre HENRY, Romain HURET, Florence JANY-CATRICE, Laurent JEANNEAU, Jean JOUZEL, Arun KAPIL, Daniel KAPLAN, Yazid KHERFI, Delphine LALU, Aurore LALUCQ, Dany LANG, Catherine LARRÈRE, Sandra LAUGIER, Guillaume LE BLANC, Arnaud LECHEVALIER, Joël LE COQ, Olivier LEGRAIN, Elliot LEPERS, Nadine LEVRATTO, Philippe LIORET, Alain LIPIETZ, Mehdi LITIM, Hayatte MAAZOUZA, Noël MAMÈRE, François MANDIL, Charlotte MARCHANDISE, Frédéric MARTEL, Jean-Clément MARTIN, Gustavo MASSIAH, Nicolas MATYJASIK, Dominique MÉDA, Philippe MEIRIEU, Pierre MERLE, Matthieu MONTALBAN, El Mouhoub MOUHOUD, Yann MOULIER-BOUTANG, Naïri NAHAPÉTIAN, Dominique NORA, Gérard NOIRIEL, Christian PAUL, Antoine PEILLON, Camille PEUGNY, Thomas PIKETTY, Jean-François PONSOT, Alexis POULIN, Mathilde POUSSEO, Pascal RICHÉ, Christophe ROBERT, Rachid SANTAKI, Frédéric SAWICKI, Laurence SCIALOM, Véronique SÉHIER, Evelyne SERVERIN, Dominique SOPO, Olivier SZULZYNGER, Christiane TAUBIRA, Xavier TIMBEAU, Slimane TIRERA, Aurélie TROUVÉ, Henri TRUBERT, Fabien TRUONG, Patrick VIVERET, Dominique VOYNET, Philippe WATRELOT, Abdallah ZNIBER, Gabriel ZUCMAN.

Voir aussi le site festivaldesidees.org