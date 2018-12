Les étudiants méfiants envers les syndicats traditionnels

Depuis plus de trois semaines les AG et blocages sont de retour dans les universités. En plus de la contestation contre la hausse des frais d’inscription, les organisations traditionnelles sont confrontées à une perte de légitimité.

Opposés à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires, des étudiants se mobilisent dans de nombreuses universités françaises. Six mois après la contestation de la loi ORE et de Parcoursup, le milieu universitaire se met de nouveau en ordre de bataille. Les AG se multiplient depuis trois semaines et réunissent des centaines voire des milliers d’étudiants, comme à l’université de Nanterre.

Elliot a 20 ans, il est étudiant à Paris I-Panthéon-Sorbonne, il a parfois cours à Tolbiac, centre de cette université réputé pour être le fer de lance des contestations étudiantes. Selon lui, le mouvement dans les universités n’est pas représentatif du milieu étudiant. L’augmentation des frais d’inscription pour les étrangers ? Des étudiants sont contre, certains sont pour, d’autres n’osent pas s’exprimer. « Il y a une surprésence du dogmatisme dans ces AG ! L’Unef ou Solidaires Étudiant-e-s vont donner un mot d’ordre et il n’y a pas réellement la possibilité d’être en désaccord et d’argumenter… », déplore Elliot.

Yanis, militant du collectif Justice pour Adama, en master dans la même université, est sur la même longueur d’ondes. Il estime que les étudiants veulent s’organiser de manière autonome, en dehors des organisations traditionnelles, et avec la même volonté apartisane que les gilets jaunes.

« Les étudiants sont très politisés et tiennent des discours très construits ! »

Lors des AG à Tolbiac comme à Nanterre, des voix plus timides que les autres descendent à la tribune pour prendre la parole. Entre les interventions des plus expérimentés qui débattent du fait de rejoindre la CGT ou les gilets jaunes, eux s’intéressent plutôt à la manière dont le mouvement est perçu par le milieu étudiant. Ils réclament une plus grande pédagogie des méthodes d’actions employées, afin de ne pas se mettre à dos les étudiants. Ces étudiants-là ne font partie d’aucune organisation. Mais sitôt leur intervention terminée, les débats reprennent sans y faire référence. À la prochaine AG, on ne les entendra plus.

« Les étudiants sont très politisés et tiennent des discours très construits ! » affirme Tomek, étudiant et militant de La France insoumise. Lui aussi fait le lien avec les gilets jaunes et explique que, à l’instar des partis politiques traditionnels, les organisations étudiantes sont en perte de vitesse. Selon lui, il y a une peur de voir le mouvement récupéré par l’Unef, comme ce fut déjà le cas dans le passé. « On se souvient encore de l’Unef qui se targue d’avoir mis les étudiants dans la rue contre la loi Fioraso de 2012 et de négocier au ministère au nom de tous les étudiants, alors qu’ils n’étaient pas représentatifs du mouvement », rappelle Tomek.

Au contraire, la présidente de l’Unef, Lilâ Le Bas, relativise la défiance envers son syndicat, qui a toujours existé selon elle. La méfiance qui s’exprime dans la société envers les organisations traditionnelles se répercute aussi dans l’Unef, explique-t-elle, mais elle estime néanmoins que son organisation « n’est pas en perte de vitesse et a aujourd’hui bien plus d’adhérents que pendant la contestation de la loi ORE : l’engagement sur le long terme se fait dans les organisations traditionnelles ». Pour la syndicaliste, les étudiants qui s’engagent à l’Unef ne souhaitent pas seulement se défendre face à des réformes qu’ils considèrent comme des reculs, mais veulent aussi gagner de nouveaux droits.