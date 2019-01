Extrême droite : une police pas très « Politis »

Tribunes accès libre

par Collectif ,

Tribune. La répression contre les gilets jaunes a été massive. Les chiffres en donnent toute l’étendue : plus de 5 600 interpellations et gardes à vue, plus de mille condamnations. Le bilan officiel fin 2018 recensait environ 3 000 blessés et mutilés. Des femmes et des hommes dont la vie aura été brisée.