Un an après l’abandon du projet d’aéroport, le bocage nantais n’a pas dit son dernier mot pour préserver sa façon de vivre.

Janvier 2018. Après moult rebondissements, le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est abandonné. Une victoire indéniable de la ténacité, de la solidarité des opposants – paysans, zadistes, militants, citoyens solidaires… –, qui ont su unir leurs forces et apprendre les uns des autres pour la cause. Un an plus tard, pour certains, la victoire étant là, la lutte est finie. Mais pour ceux engagés « contre l’aéroport et son monde », la bataille reste vive. En particulier contre la normalisation voulue…