Les pro-Poutine, adeptes des procédures bâillons

Peut-on critiquer en France la politique de Vladimir Poutine, au pouvoir en Russie depuis vingt ans, sans risquer des poursuites en diffamation devant la justice ? Le fait est qu’un certain nombre de journalistes et d’universitaires qui travaillent sur la Russie contemporaine et mettent en lumière les réseaux multiples – plutôt actifs dans l’Hexagone – soutenant la politique du maître du Kremlin se retrouvent devant les chambres correctionnelles spécialisées en droit de la presse et en affaires de « diffamation publique » (telle la 17e chambre du tribunal de Paris). Des journalistes de Decodex, le groupe de fact-checking du Monde, en ont fait l’expérience, tout comme notre confrère Nicolas Hénin, spécialiste de la Syrie (où il fut otage), poursuivi en diffamation par des proches de l’ambassade de Russie à Paris pour des passages de son livre La France russe. Enquête sur les réseaux Poutine (Fayard, 2016).

Ces réseaux semblent donc particulièrement prompts à attaquer en justice, et on peut se demander s’il n’y a pas là une volonté de faire taire ou d’intimider quiconque mettrait au jour les liens entre ces soutiens pro­Poutine et leur présentation parfois très spéciale des informations concernant notamment la politique étrangère russe.

C’est ce qui arrive aujourd’hui à la chercheuse Cécile Vaissié, professeure en études russes, soviétiques et post-soviétiques, et directrice du département de russe à l’université Rennes-II, qui a publié, deux mois avant Nicolas Hénin, une enquête approfondie intitulée Les Réseaux du Kremlin en France, aux éditions Les petits matins, dont la gérante, Marie-Édith Alouf (par ailleurs secrétaire de rédaction à Politis), est également poursuivie comme directrice de la publication.

Six personnes (1) s’estiment diffamées par cet ouvrage, dont Guéorgui Chépélev, dirigeant du « Conseil de coordination des compatriotes » (mis en place, comme dans d’autres pays, directement par l’ambassade de Russie à Paris) ou le fameux ex-secrétaire national du Parti de gauche (PG) en charge des questions internationales et de défense, Djordje Kuzmanovic. Ce dernier est réputé avoir été, des années durant, la (première) plume de Jean-Luc Mélenchon, assez fréquemment favorable à la Russie ou très indulgente vis-à-vis du régime de Bachar Al-Assad en Syrie. Tout laisse d’ailleurs à penser – sans que cela ait jamais été dit clairement – que sa rupture avec La France insoumise (et le PG) en novembre 2018 s’explique par ses positions pro-russes, voire pro-syriennes, qui faisaient fortement débat au sein des deux formations parmi leurs militants.