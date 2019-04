Dans les ruines de l’Allemagne de l’Est

Les ruines et les lieux abandonnés, ou vides, attirent, et en particulier ceux du passé récent. L’internationalisme solidaire Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que progresse la mondialisation du capital, celle du travail reste incomplète. Impliqués sur des marchés de plus en plus unifiés, les ouvriers peinent à se coordonner par-delà les frontières. Mais, en 1864, la naissance de la première Internationale vise justement à réduire ce déséquilibre et à traduire en pratiques le mot d’ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Nicolas Delalande reprend cette histoire de l’internationalisme en s’attachant aux actions concrètes : mise sur pied d’un système de prêt, souscription pour que tiennent les grèves, aides aux familles des grévistes condamnés, accueil et indemnisation des ouvriers étrangers que les patrons cherchaient à utiliser pour briser les grèves… Une salutaire plongée dans l’histoire concrète de la solidarité ouvrière internationaliste, de quoi sortir de l’alternative stérile entre libéralisme inégalitaire et repli nationaliste. Laurence De Cock et Mathilde Larrère La Lutte et l’Entraide. L’âge des solidarités ouvrières_, _Nicolas Delalande, Seuil, 368 pages, 24 euros. Aujourd’hui, tout un mouvement, l’« urbex » (exploration urbaine), à vrai dire hétérogène, les parcourt avec frénésie. Pour certains, c’est avant tout le frisson de l’aventure ; pour d’autres, c’est une fuite temporaire hors du quotidien. D’autres encore y portent un intérêt esthétique, qui prend surtout la forme de pratiques photographiques. Les motivations s’affirment parfois politiques, quand les urbexeurs, notamment anglo-saxons, entendent lutter contre l’ordre urbain. Souvent, les urbexeurs montrent un intérêt historique pour les lieux visités. Reste que, en général, ce rapport documentaire à l’urbex s’en tient aux ressources disponibles en ligne et à une description très narrative ou factuelle.

En visitant l’Allemagne de l’Est dans les années 2000, j’ai été frappé par la présence massive de ces ruines en milieu urbain, au cœur même des centres anciens parfois : des ruines à la fois imposantes et parlantes, liées au traitement de la RDA dans l’Allemagne unifiée. Avec le temps, avec les voyages répétés, je me suis interrogé sur les passages possibles des réflexions de promenades au travail historien. C’est en pratiquant l’urbex, en pénétrant dans de nombreux bâtiments fermés, parfois de manière illégale, que l’enquête historienne s’est lentement formée. Deux questions se sont vite entremêlées : pourquoi tant d’abandons si visibles et pourquoi surtout – comment – cette présence durable de l’abandon aux yeux de tous ? Ensuite, que peut-on faire, en chercheur, des lieux abandonnés ? J’ai, au total, visité de l’intérieur plus de 230 sites dans l’ex-Allemagne de l’Est et des milliers d’emplacements (lorsque les lieux ont disparu ou ne sont pas « visitables »). Dès les premières « urbex », j’ai été frappé par les détails d’architecture et d’art qui se trouvaient à l’abandon, parfois même des mosaïques ou des peintures d’intérêt, mais aussi par l’oubli de dossiers et de cartons entiers d’archives, du Parti ou de l’entreprise, laissés béants sur des étagères ou souillés dans la boue et les détritus. Il reste aussi des machines et des outils, des stocks entiers produits au temps de la RDA.