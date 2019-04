Désobéir, l’ultime recours

Des centaines de drapeaux ornés d’un sablier noir dans un cercle flottaient dans le ciel de Londres, lundi 15 avril, pour demander « un état d’urgence écologique ». Le mouvement Extinction Rebellion a officiellement lancé la « semaine internationale de rébellion » en bloquant cinq lieux emblématiques de la capitale anglaise : Marble Arch, Oxford Circus, Waterloo Bridge, Parliament Square et Piccadilly Circus. D’autres activistes ont pris pour cible le siège de l’entreprise pétrolière Shell en taguant sur la façade « Shell knows » (1) et l’accusant ainsi d’écocide.

À lire aussi >> « Avant j’étais une écolo tranquille, aujourd’hui je flippe »

Plus de 80 villes dans 33 pays, dont l’Australie, le Canada, la Belgique, l’Allemagne ou la Turquie ont entendu cet appel à la mobilisation internationale. À Paris, 1,5 tonne de vêtements non réutilisables ont été déversés devant le magasin H&M, boulevard Haussmann, pour dénoncer l’industrie du textile, deuxième industrie la plus polluante du monde. Mais le grand rendez-vous est donné le 19 avril, en Île-de-France, pour l’opération « Bloquons la République des pollueurs », qui accusera frontalement le gouvernement français de collusion avec les multinationales les plus polluantes.