Répression : le précédent algérien

Ce qui se passe actuellement en Algérie semble renverser l’adage : dans les rues d’Alger ou d’Oran, le vif saisit le mort. Archives sensibles Voilà un ouvrage qui semblerait à première vue réservé aux professionnels de l’histoire, tant le sujet peut paraître pointilleux et focalisé sur des enjeux de méthode. Pourtant, c’est à une véritable poésie de l’archive que se livre ici Ann Laura Stoler, spécialiste du monde colonial, notamment des Indes néerlandaises. On la connaît pour ses travaux de référence sur une histoire coloniale saisie par les coulisses de l’intime, du sensible, de la sexualité ; une lecture qui se démarque de l’approche binaire colons/colonisés ne rendant pas suffisamment compte de la complexité. Cet ouvrage, enfin traduit en français, nous immerge cette fois dans les archives produites par l’État colonial, qui, au-delà du pouvoir, disent les doutes, affres et affects des administrateurs coloniaux. Ou comment la langue impériale peut aussi traduire les fragilités d’un système. Au cœur de l’archive coloniale. Questions de méthode Ann Laura Stoler, traduit de l’anglais par Christophe Jaquet et Joséphine Gross, éd. EHESS, 2019. Laurence De Cock et Mathilde Larrère Le peuple algérien, pris d’un dégagisme gonflé d’espoir, clame sa soif de changement, et les cortèges sont les plus importants depuis la célébration de l’indépendance. Le mouvement revendique désormais ouvertement sa volonté de tout à la fois reprendre et boucler le processus entamé en 1954, et ce contre le système FLN, désormais à bout de souffle tout autant que l’avatar du moment, l’ancien président Bouteflika. Pour autant, de l’autre côté de la Méditerranée, c’est bien le mort qui saisit le vif. La répression policière et judiciaire qui vise désormais tout mouvement social (gilets jaunes en premier lieu) reprend en quelque sorte les dispositifs liberticides installés pendant la guerre d’Algérie. L’atteinte à la sûreté de l’État, qui motive certaines des « fiches S » massivement utilisées de nos jours, était aussi le chef d’inculpation usuel des militants de l’indépendance algérienne entre 1954 et 1962, et l’inclusion des dispositions de l’état d’urgence dans le droit commun donne à l’État des moyens de répression d’une intensité inédite depuis les pouvoirs spéciaux votés en 1956. D’où l’intérêt de revenir sur les modalités de la répression des années de la guerre d’Algérie en territoire métropolitain, pour éclairer celle qui s’abat aujourd’hui, et de comprendre comment les réprimés ont pu s’organiser pour résister.

De 1954 à 1962, 10 000 Algériens au moins furent incarcérés dans les prisons de métropole. Du simple sympathisant arrêté en possession de tracts, effectuant quelques semaines de préventive avant d’écoper d’un non-lieu, aux ministres du GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne) dont l’avion est détourné par les services français en novembre 1956, en passant par les membres de l’Organisation spéciale arrêtés les armes à la main pour avoir frappé des intérêts français ou œuvré dans le cadre de la guerre fratricide que se mènent Front de libération nationale et Mouvement national algérien, tous ont en commun d’être indistinctement considérés comme « terroristes ».