Cinquante-deux nuances de vert

Les apparences sont parfois trompeuses. Il est en effet difficile d’imaginer ensemble les 52 élus qui composent le groupe Les Verts-Alliance libre européenne du Parlement européen, tant ils viennent d’horizons (18 pays) et de cultures (centralisme, fédéralisme) différentes. Comment imaginer que les Allemands de Bündnis 90-Die Grünen puissent cohabiter avec les Espagnols d’Iniciativa per Catalunya Verds ? Là où les uns gouvernent la région de Rhénanie-Palatinat et la ville d’Hambourg avec les sociaux-démocrates du SPD, et vont même jusqu’à tenir la région de Bade-Wurtemberg avec les chrétiens-démocrates de la CDU, les autres appartiennent à une formation néo-communiste et écologiste. Et pourtant… Alors qu’une pareille amplitude idéologique ferait exploser n’importe quelle formation à l’échelle nationale, le groupe fondé en 1999 se porte bien. « Nous avons mené et remporté de grandes batailles », se félicite Karima Delli, eurodéputée d’Europe écologie-Les Verts et sixième sur la liste de Yannick Jadot pour les prochaines européennes.

À lire aussi >> Notre entretien avec Yannick Jadot : « L’écologie doit devenir la matrice du projet européen »