Dix jours après le résultat des européennes, où cinq listes étaient en concurrence à gauche, le paysage politique est bouleversé. Génération·s et le PCF ont été éliminés, le PS moribond a finalement dépassé la barre des 5 % et fait élire six eurodéputés, tandis que Europe Ecologie-Les Verts créait la surprise avec 13,5 % des voix, et que LFI, qui s’était fixé un résultat conforme aux législatives de 2017 (11 %), est très loin du compte.

Dès le lendemain, dans un entretien à L'Obs_, Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis, remettait en cause la stratégie choisie par Jean-Luc Mélenchon depuis la présidentielle. Le 5 juin, le débat s’est prolongé avec la publication par_ Le Monde d’un appel, dont sont coauteurs Elsa Faucillon, députée PCF, et Pierre Khalfa (lire son interview dans Politis_), que nous publions ci-dessous. L’appel « Pour un big bang de la gauche » a déjà été signé par un millier de personnes._

Où sont passés la colère sociale et l’esprit critique qui s’aiguisent depuis des mois dans notre pays ? Ils demeurent dans les têtes, dans les cœurs et dans la rue. Mais la situation politique est catastrophique. Au lendemain des élections européennes, le bon résultat de l’écologie politique ne peut masquer le fait que la gauche est en miettes, désertée par une très grande partie des classes populaires. La gauche et l’écologie politique sont loin de pouvoir constituer une alternative alors même que le pouvoir en place et la droite fascisante dominent la scène politique dans un face-à-face menaçant où chacun se nourrit du rejet de l’autre et le renforce. Le pire peut désormais arriver. Nous n’acceptons pas ce scénario. Nous devons, nous pouvons proposer un nouvel horizon.

La raison essentielle de ce désastre est l’absence d’une perspective émancipatrice qui puisse fédérer les colères et les aspirations autour d’un projet politique de profonde transformation de la société. Un big bang est nécessaire pour construire une espérance capable de rassembler et de mobiliser.

Réinventer nos modèles et nos imaginaires

Il y a du pain sur la planche : réinventer nos modèles et nos imaginaires, rompre avec le productivisme et le consumérisme qui nous mènent au chaos climatique, à la disparition des espèces et à une dramatique déshumanisation, substituer le partage des richesses, des pouvoirs et des savoirs aux lois de la finance et de la compétitivité.

L’enjeu, c’est aussi d’articuler les différents combats émancipateurs pour dégager une cohérence nouvelle qui s’attache aux exigences sociales comme écologiques, à la liberté des femmes comme à la fin de toutes les formes de racisme, aux conditions et au sens du travail comme au droit à la ville, à la maîtrise de la révolution numérique comme à l’égalité dans l’accès à l’éducation et à la culture, à la promotion des services publics comme au développement de la gratuité.

Nous n’y parviendrons qu’en assumant des ruptures franches avec les normes et les logiques capitalistes. Ce qui suppose de nous affranchir des logiques néolibérales et autoritaires qu’organisent les traités européens et de donner à nos combats une dimension internationaliste.

Et pour cela, ce big bang doit aussi toucher aux formes de l’engagement. La politique est en crise globale. La défiance est massive à l’égard des représentants et des partis politiques, et plus généralement à l’égard de toutes les formes délégataires de représentation. Il est impératif d’inventer la façon de permettre, à toutes celles et ceux qui désirent s’engager, de vivre ensemble et d’agir avec des courants politiques constitués qui doivent intégrer dans leurs orientations les expériences alternatives en cours. Et cela suppose de repenser les lieux et les modalités du militantisme autant que les rouages de la délibération collective.

L’exigence démocratique se trouve dans toutes les luttes de notre époque, sociales, écologistes, féministes, antiracistes…, de Nuit debout aux « gilets jaunes ». Elle implique de penser les médiations, de favoriser des liens respectueux, loin de toute logique de mise au pas, avec les espaces politiques, sociaux, culturels qui visent l’émancipation humaine. Puisque nous prônons une nouvelle République, la façon dont nous allons nous fédérer dira notre crédibilité à porter cette exigence pour la société tout entière.

Il est temps de se parler et de s’écouter, de se respecter pour pouvoir avancer en combinant le combat pour les exigences sociales et écologiques

Le pire serait de continuer comme avant, de croire que quelques micro-accords de sommet et de circonstances pourraient suffire à régénérer le camp de l’émancipation, que l’appel à une improbable « union de la gauche » à l’ancienne serait le sésame. Nous sommes animés par un sentiment d’urgence et par la nécessité de briser les murs qui se dressent au fur et à mesure que la situation produit des crispations et des raidissements. Il est temps de se parler et de s’écouter, de se respecter pour pouvoir avancer en combinant le combat pour les exigences sociales et écologiques.

Nous pensons bien sûr aux forces politiques – « insoumis », communistes, anticapitalistes, socialistes et écologistes décidés à rompre avec le néolibéralisme. Mais ce dialogue entre mouvements politiques constitués ne suffira pas à soulever les montagnes pour redonner confiance et espoir. C’est plus largement que les portes et les fenêtres doivent s’ouvrir aux citoyens, à la vitalité associative, au monde syndical, aux espaces culturels et intellectuels critiques, aux désobéissants du climat, à celles et ceux qui luttent au quotidien contre les oppressions et les violences policières.

Ces forces existent

Il y a urgence. Nous savons la disponibilité d’un grand nombre de citoyens et de militants à unir leurs énergies pour ouvrir une perspective de progrès. Ces forces existent dans la société mais elles n’arrivent pas à se traduire dans l’espace politique. C’est ce décalage qu’il faut affronter et combler. Sans raccourci. Un travail patient autant qu’urgent de dialogue, d’ouverture, d’expérimentations est devant nous si nous voulons rassembler pour émettre une proposition politique propulsive. Il faut de la visée, du sens, de l’enthousiasme pour qu’une dynamique s’enclenche, pour qu’elle se fixe l’objectif d’être majoritaire.

C’est d’une vision plus encore que d’une juxtaposition de colères et de propositions que notre pays a aujourd’hui besoin. Loin du ressentiment et de la haine pour moteur, nous devons faire vivre un horizon commun de progrès pour l’humanité. La réussite de cette entreprise tient en grande partie à la capacité à assumer un pluralisme authentique tout en dégageant de nouvelles cohérences partagées. Toute logique de ralliement, de mise au pas derrière un seul des courants d’idées qui composent ce large espace à fédérer se traduira par un échec à court ou moyen terme.

C’est pourquoi nous invitons au débat partout pour la construction d’un cadre de rassemblement politique et citoyen, avec l’objectif de participer activement à la réussite de cette invention à gauche que nous appelons de nos vœux. Nous savons la difficulté de l’entreprise. Mais elle est indispensable. Et beaucoup de voix s’élèvent pour en affirmer l’exigence. Faisons converger nos efforts. Engageons-la ensemble.

Parmi les premiers signataires : Salah Amokrane, dirigeant associatif ; Ariane Ascaride, comédienne ; Clémentine Autain, députée (LFI) de Seine-Saint-Denis ; Etienne Balibar, philosophe ; François Bégaudeau, écrivain ; Patrick Chamoiseau, écrivain ; Rokhaya Diallo, journaliste et cinéaste ; Cédric Durand, économiste ; Elsa Faucillon, députée (PCF) des Hauts-de-Seine ; Karl Ghazi, syndicaliste ; Eva Husson, auteure et réalisatrice ; Razmig Keucheyan, sociologue ; Mathilde Larrère, historienne ; Christian Laval, sociologue ; Laurence Lyonnais, militante éco-socialiste ; Corinne Morel-Darleux, auteure et conseillère régionale ; Aurélie Trouvé, militante associative… et plus de 1 000 citoyens, élus, militants politiques, associatifs et syndicaux, artistes et intellectuels (liste complète à retrouver sur https://www.pourunbigbang.fr/)

Une réunion publique à l’initiative des signataires est prévue le dimanche 30 juin à 15 heures au cirque Romanès, à Paris XVIe