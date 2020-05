Récap de Voyage autour de nos chambres : de Pierre-Emmanuel Barré au Collège de France

Idées accès libre

par Céline Husétowski ,

Aujourd’hui dans #DéconfinonsLesIdées, des musiciens lancent des pistes pour verdir leur industrie. Des éco-pratiques qui ont aussi l’avantage de sortir la musique de la course au profit. Regards croisés entre un professeur de culture musicale et de composition, un guitariste et programmateur de festival et le fondateur de Solar Sunset.