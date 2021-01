La campagne de dons de décembre est un succès. Votre soutien est plus que jamais essentiel, et Politis votre journal.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous avez été nombreuses et nombreux – 1 113 exactement ! – à répondre à notre appel à dons en décembre. Grâce à vous, nous avons largement atteint notre objectif de 100 000 euros et nous l’avons même dépassé de 25 %. Au nom de toute l’équipe du journal, je vous adresse nos plus sincères et chaleureux remerciements.

Votre soutien est essentiel pour pouvoir aborder plus sereinement les échéances à venir. L’équilibre financier de notre média reste fragile. La période actuelle n’est pas favorable aux ventes en kiosque. Produire, fabriquer et diffuser un journal en temps de pandémie et de confinement n’est pas simple et nécessite de nombreux ajustements.

[encadré]Grâce à votre engagement, nous allons pouvoir lancer dans les prochains mois des projets importants, qui ne peuvent attendre : nous allons revisiter la présentation du journal, avec une maquette plus claire, plus lisible et de nouvelles rubriques. Sur le volet numérique, nous allons renforcer la présence de Politis en ligne avec une refonte du site web. Nous réfléchissons à de nouvelles manières de diffuser nos analyses, avec de nouveaux formats. Enfin, nous allons poursuivre le renforcement de notre « pôle développement » pour augmenter notre audience et améliorer notre visibilité. De tous ces chantiers nous vous parlerons plus en détail dans les prochains mois.

Face aux urgences écologiques, sociales, économiques, face aux atteintes aux libertés fondamentales, nous devons être toujours plus actifs, combatifs.

L’information est un bien public. Avec vous, nous voulons défendre et faire vivre une presse indépendante, engagée, plurielle, qui propose d’autres regards sur le monde.

Politis est votre journal : il appartient à celles et ceux qui l’écrivent, le fabriquent, le lisent. Vous pouvez rejoindre, en adhérant à l’association Pour Politis, les 600 lectrices et lecteurs qui sont parties prenantes de cette gouvernance originale et rare dans la presse.

Nous vous souhaitons pour 2021 une année de lectures, de culture, de pensées, d’actions, de débats et d’engagements démocratiques. Merci encore d’être si fidèles à nos côtés.

Belle année à vous et à vos proches.