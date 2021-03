La Commune : Une commémoration qui dérange

Les Versaillais ont une postérité. Cent cinquante ans après, la Commune de Paris continue de révulser quelques élus et intellectuels de droite. L’historien Pierre Nora est de ceux-là. Invité le 4 mars dans le grand entretien de France Inter, il n’a pas caché son hostilité à toute commémoration de cette expérience révolutionnaire. « Oui Napoléon, non la Commune », a lâché l’académicien en réponse à Léa Salamé qui lui demandait s’il fallait commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon (5 mai 1821) et la Commune de Paris (18 mars-28 mai 1871).

Début février, c’est la droite du Conseil de Paris qui avait mené la charge contre les commémorations prévues pour le cent-cinquantième anniversaire. Opposé à l’attribution d’une subvention de 12 000 euros aux « Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 », Rudolph Granier, élu Les Républicains du XVIIIe arrondissement, a reproché à cette association, qu’il assimile un peu vite à un satellite du PCF, de « glorifier les événements les plus violents » de ce soulèvement ; d’abriter une pétition contre l’inscription de la basilique du Sacré-Cœur aux monuments historique dans le prolongement de la Commune qui, ironise-t-il, « n’a pas été l’amie des monuments de Paris » en évoquant « les incendies […] qui ont ravagé des pans entiers de la capitale ».

« Nous n’avons pas de raison d’honorer ce triste moment de guerre civile », a renchérit Antoine Beauquier, élu du XVIe, alors que le Conseil de Paris était amené à se prononcer sur les commémorations prévues par l’équipe d’Anne Hidalgo.