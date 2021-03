Les renouvelables, l’alternative massive au nucléaire

En dix ans, la chute des coûts a rendu le solaire et l’éolien bien plus compétitifs que le nucléaire neuf pour produire de l’électricité.

On en reste incrédule : en août dernier, un industriel coréen a remporté un appel d’offres portugais pour une centrale solaire (photovoltaïque) en proposant son électricité à 11,14 euros le mégawattheure (MWh) – un peu plus de 1 centime le kilowattheure.

Le photovoltaïque a connu la plus ébouriffante dégringolade des coûts de toutes les sources renouvelables d’électricité. Aux États-Unis, les études de la banque Lazard en font foi, ils culminaient à 359 euros/MWh en 2009 en moyenne, pour tomber à 37 euros/MWh en 2020 (voir graphique page 20), dix fois moins en une décennie. Pour l’éolien, une division par plus de trois. Alors que les coûts du nucléaire ont augmenté après Fukushima, passant de 123 à 163 euros/MWh. Dans plusieurs régions du monde, les énergies renouvelables sont devenues plus compétitives que l’atome, voire que le gaz ou le charbon. En une décennie, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a inversé, dans ses prospectives mondiales « bas carbone », la place octroyée au nucléaire et celle des énergies renouvelables dites « nouvelles (1) », qui ont drainé des investissements dix fois supérieurs.

« Des politiques volontaristes de soutien ont permis à l’éolien et au solaire de se développer en dépit de coûts initiaux élevés, commente Cédric Philibert, analyste à l’Institut français des relations internationales (Ifri). Ensuite, il y a les progrès considérables de la technologie. En dix ans, le rendement énergétique des panneaux photovoltaïques a été multiplié par 1,5, et avec beaucoup moins de matière. » L’éolien a connu le même genre de dynamisme, en particulier avec le développement des parcs en mer – vents plus importants, mâts et pales plus grands, etc.

Et puis il y a les effets d’échelle. La Chine, absente en 2000, s’impose dès 2008 comme le premier producteur de panneaux solaires.