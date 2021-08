Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp : OK pour le chaos

Éminemment savoureux, le nom d’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (OTPMD) se réfère à la fois aux grands ensembles africains apparus durant les années 1960-1970 – par exemple l’Orchestre Tout Puissant Likembé Konono n° 1 – et à l’un des artistes les plus iconoclastes du XXe siècle. La jubilation augmente encore à l’écoute de sa musique, hétéroclite et anticonformiste, mixture afro-punk-jazz dadaïste aussi crépitante que revigorante.

Ce groupe hors norme s’est formé sous l’impulsion du musicien franco-suisse Vincent Bertholet, originaire de Chambéry. Après diverses expériences dans la sphère du rock et du punk durant les années 1990, à la guitare puis à la basse, celui-ci change de cap au début des années 2000 en adoptant la contrebasse comme instrument et en s’orientant vers le jazz – tendance free. Venu s’installer à Genève à la même époque, il s’immerge rapidement dans la scène underground locale et prend part à plusieurs projets.