Avec la crise climatique, chacun·e a son histoire. Elles et ils nous la racontent.

Dominique Bourg philosophe spécialiste des questions environnementales Je suis le sujet du climat depuis plus de trente ans et ce n’est pas facile de garder le moral. Au milieu des années 1990, après le premier rapport du Giec, j’ai lu un vieux numéro de Science et Vie, de mai 1959, avec un article abordant déjà les dangers du réchauffement climatique mais disant en substance : ne vous inquiétez pas, d’ici à l’an 2000, nous réglerons le climat de la Terre avec un simple thermostat. Je me souviens aussi du…