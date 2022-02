Jadot, décrochage en cours

Une campagne discrète, de modestes rassemblements publics, des passages médias peu répercutés, l’adoption soudaine de la cravate afin de « présidentialiser » son image : Yannick Jadot n’imprime pas dans l’opinion, s’inquiète le camp écologiste. Fin octobre, il recueillait quelque 9 % des intentions de vote. Quatre mois plus tard, elles sont tombées autour de 5 %, tout juste le seuil du remboursement des frais de la campagne, et au niveau du résultat de Noël Mamère en 2002 (5,2 %), record historique pour une candidature écologiste à la présidentielle. Vingt ans plus tard, l’urgence climatique, thème phare des écologistes, s’est pourtant largement imposée auprès du public. « Il n’a jamais quitté le top 5 de ses préoccupations depuis 2017 », constate Daniel Boy, directeur de recherche émérite au Cevipof (Sciences Po) et spécialiste de l’écologie politique. Une cécité des sondages ? Il n’y croit guère, même si la liste Jadot, troisième des européennes de 2019 avec 13,5 % des voix, avait été évaluée à 9 % par les sondages. « Ils sont plus robustes lors des présidentielles, l’électorat est plus déterminé et l’abstention moindre. »

Ce scrutin, qui promeut des individualités, n’a « jamais été notre tasse de thé », défend depuis longtemps EELV : le mouvement écolo, rétif aux ralliements disciplinés, coupe volontiers les têtes qui dépassent. Jadot a pourtant déjoué le syndrome de l’échec des personnalités notoires et favorites, battues lors de la primaire écologiste par le passé.