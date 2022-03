Célestin Freinet : Quand l’école punissait les rouges

Une petite musique se fait entendre depuis des mois dans l’Éducation nationale et l’Université : l’institution serait gangrenée par des « islamogauchistes », des « wokistes » animés par l’envie d’en découdre avec les valeurs de la République. Ce n’est pas la première fois que l’institution se fabrique des ennemis intérieurs. Dans les années 1930, le « wokiste » était rouge : l’instituteur·trice communiste, soupçonné·e de vouloir faire entrer le bolchevisme dans la grande maison. La surveillance des enseignants est une préoccupation depuis que l’école publique s’institutionnalise. La peur de la manipulation des enfants est naturellement avancée, mais c’est surtout la volonté de mise au diapason républicain qui explique ce zèle de surveillance. En 1922, une circulaire appelle à « réprimer toute manifestation contraire aux institutions républicaines ». Ce pourquoi les communistes, davantage tournés vers le drapeau rouge que les symboles républicains, sont particulièrement ciblés. L’administration n’hésite pas alors à s’allier à la police pour régenter des opérations de surveillance étroite d’enseignants fichés comme potentiellement dangereux.

Les archives départementales fourmillent de rapports, comptes rendus de réunions politiques et hypothèses farfelues. Il faut à tout prix démontrer que Célestin Freinet mène une propagande bolchevique auprès de ses élèves. Mais personne n’y parvient. Souvent, l’administration s’impatiente, mandate des inspections. En vain. La coopération étroite entre la police et l’institution scolaire donne lieu à des courriers frôlant la paranoïa, comme ce 5 décembre 1934, où le préfet écrit au ministre de l’Éducation : « Il est à noter, surtout, que l’action de M. Freinet s’exerçant dans les milieux scolaires est de nature à contaminer les collègues restés sains. » Tout cela pourrait ne rester qu’à l’état de grotesque, mais ce harcèlement permanent finit par convaincre le couple formé par Célestin et Élise Freinet de quitter l’école publique et de fonder sa propre école. Les dossiers des archives montrent également que nombre de militants communistes ont été l’objet d’un même traitement. On peut citer l’institutrice Madeleine Faraut ou encore l’instituteur Virgile Barel.

Peut-on conjuguer le militantisme politique et l’enseignement ? Freinet et ses camarades ont écrit maintes fois qu’ils étaient soucieux de la neutralité auprès des enfants. L’activité politique en dehors de la classe n’a jamais sous-tendu une quelconque propagande en classe. Mais les phobies de l’institution, couplées à un partenariat trop étroit avec la police, fabriquent des vérités alternatives qui affaiblissent l’école publique.