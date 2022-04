Premier livre de Mia Oberländer, Anna se moque des conventions en créant des grandes femmes.

Il y a des cases tracées à la règle, des phrases toujours encadrées et soulignées, à moins d’être un cri. Il y a une construction droite et rigoureuse, comme peut l’être la norme sociale d’un petit village autrichien. Et à l’intérieur se dessine l’univers fantasque et dru de Mia Oberländer, droit et rigoureux nonobstant. Celui de trois femmes – Anna1, Anna2, Anna3 – qui, de grande femme à la première génération, deviennent des femmes grandes aux suivantes et au sens premier. Des géantes avec des jambes…