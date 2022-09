L’école de Barbiana, un manifeste pour l’école publique

Dans une lettre à leur institutrice, publiée en 1967, des enfants pauvres italiens déplorent l’échec de l’institution scolaire à accompagner tous les élèves dans la trajectoire de leur choix. Une critique brûlante d’actualité.

C hère Madame, Vous ne vous rappellerez même pas mon nom. Il est vrai que vous en avez tant recalé. Moi, par contre, j’ai souvent repensé à vous, à vos collègues, à cette institution que vous appelez “l’école” et à tous les jeunes que vous rejetez. Vous nous rejetez dans les champs et à l’usine, puis vous nous oubliez. » C’est ainsi que commence Lettera a una professoressa, publiée en 1967 en Italie, en plein « miracle économique » ; une lettre écrite par huit élèves d’une école particulière, fondée par un…