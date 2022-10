Qatar : sous la pelouse, les forçats

À partir du 20 novembre, il sera difficile de chasser l’image d’une Coupe du monde disputée sur un charnier. Si le nombre de morts sur les chantiers du Qatar depuis l’obtention de la compétition en 2010 est inconnu, une enquête du Guardian publiée en février 2021 a imprimé dans les esprits le nombre d’au moins 6 500 décès de travailleurs étrangers.

Au moins, parce que le quotidien britannique n’a recueilli les données que des consulats d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka, laissant de côté les Philippines et d’autres pays pourvoyeurs de personnels pour l’émirat. L’opacité de l’administration qatarie, faute d’autopsies, attribue les décès à des « causes naturelles » et entretient l’incertitude sur l’ampleur de l’hécatombe.