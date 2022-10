Qatar : la Coupe du monde de trop

L a décision d’accorder le Mondial au Qatar a été prise de manière inacceptable. Il n’y a pas de place pour des employeurs qui ne veillent pas à la liberté et à la sécurité des ouvriers du Mondial. Pas de place pour des dirigeants qui n’accueillent pas le football féminin. Pas de place pour des pays hôtes qui ne peuvent pas garantir légalement la sécurité et le respect des personnes LGBT. » Ces paroles de Lise Klaveness, la présidente de la Fédération norvégienne de football, ont résonné d’autant plus fort qu’elles ont été prononcées à Doha, lors du congrès de la Fifa le 31 mars dernier, devant les dignitaires du Qatar et les caciques de la confédération mondiale.

Le président de cette dernière, le Suisse Gianni Infantino, répondit alors aux journalistes : « Si vous avez aussi des questions sur le football, ce ne serait pas si mal. » Mais peut-il encore être question de football quand sa plus prestigieuse compétition présente un tel coût humain et environnemental ?

Si un boycott par les États ou les fédérations nationales n’a jamais été sérieusement envisagé, une médiatisation largement critique et une désaffection significative de la part des spectateurs et téléspectateurs pourraient siffler la fin de la partie pour un modèle discrédité.