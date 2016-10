Manifestants refoulés à Calais

La Coalition internationale des sans-papiers et migrants avait bravé l'interdiction de la préfecture.

Les migrants crient « UK ! » face à une rangée de CRS aux abords du campement de la Lande à Calais, recouvert d’un nuage de fumée de lacrymogènes. Samedi 1er octobre, la Coalition internationale des sans-papiers et migrants (CISPM) envisageait d’organiser une manifestation de solidarité de la « jungle » vers le centre-ville. Celle-ci avait été maintenue malgré l’interdiction de la préfecture. Des bus de militants et de réfugiés venus de Paris ont même été interpellés sur la route. Pourtant, il y a un mois, une opération de blocage de l’autoroute par un collectif d’acteurs du Calaisis demandant le démantèlement rapide du camp avait été facilement autorisée et leurs requêtes entendues par la préfecture.