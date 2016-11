Tous les Marius et Jeannette

Comment écrit-on l’histoire ? Même si la science historique a grandement évolué depuis Ernest Lavisse, le père de l’histoire événementielle, on sait que le récit national a tendance à mettre en avant les moments dramatiques et les « grands hommes ». L’histoire des humbles reste, elle, plus difficile à faire, parce qu’elle repose sur une documentation plus fragile, des témoignages moins souvent collectés. C’est précisément ce à quoi se sont employés les auteurs de Marseille, port d’attaches : documenter ...