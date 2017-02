Jean-Benoît Patricot raconte dans Darius l’histoire d’un enfant immobilisé par la maladie que sa mère emmène dans des voyages olfactifs.

Écrivain passé tardivement au théâtre, Jean-Benoît Patricot a vu deux de ses pièces représentées en 2015 et en 2016, tandis qu’on annonce la publication prochaine de trois nouveaux textes ! Rien de suspect là-dedans : la première œuvre, PompierS, créée l’été dernier dans le off d’Avignon, était bouleversante. Jouée par Camille Carraz et William Mesguich, dans une mise en scène de Serge -Barbuscia, elle traite de la douleur d’une femme après un viol collectif. C’est un admirable texte en forme de ...