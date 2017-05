Les misérables procédés des médias dominants, loin de défaire l’extrême droite, la servent à merveille.

Intéressons-nous maintenant aux éditocrates (et autres publicistes), mélangé(e)s de nombre d’élu(e)s (et autres politicien[ne]s), qui viennent de consacrer beaucoup de leur temps, durant les quinze derniers jours, à scander que Jean-Luc Mélenchon, en refusant d’appeler clairement et distinctement à voter contre l’extrême droite au second tour de l’élection présidentielle [1], a « fait le jeu » du Front national. Et demandons-nous si ces rudes sermonneurs vont désormais passer de cette ponctuelle…