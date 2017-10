Christian Vélot : « Les lobbys ont pénétré l’édition scientifique »

Le biologiste Christian Vélot a montré que de faibles doses de Roundup perturbent fortement les organismes. Il s’insurge contre les pressions exercées par Monsanto pour défendre son herbicide et ses collusions avec Bruxelles.

La bataille contre le Roundup et le glyphosate, sa molécule active, se mène aussi sur le terrain de la science. Mais les chercheurs semblent dépassés par la machine de désinformation et d’influence orchestrée par Monsanto, qui parvient à dénigrer les travaux crédibles mettant en cause son herbicide vedette, le plus vendu au monde. Vous venez de publier une étude qui met en question l’innocuité du Roundup, l’herbicide vedette de Monsanto. Une de plus. Qu’apporte-t-elle au faisceau de suspicions, déjà dense…