Une soupe citoyenne pour dire non à Europacity

Avec pour slogan phare : « Des légumes, pas du bitume ! », les opposants appellent à se rassembler sur la place de la République, à Paris, dimanche 8 octobre, à partir de 14 heures. Ils cuisineront une soupe citoyenne à partir des légumes cultivés dans les champs du Triangle de Gonesse (Val-d’Oise) menacés par ce gigantesque complexe mêlant commerces et loisirs. Bernard Loup, président du Collectif pour le Triangle de Gonesse, affirme :

Pour beaucoup de citoyens, c'est le centre commercial de trop. Avec ses 500 magasins et sa piste de ski artificielle, c'est la caricature de ce qu'il ne faut plus faire. Or pas une goutte de béton n'a encore coulé : il est encore possible de choisir un projet qui bénéficie véritablement à ce territoire et à ses habitants.