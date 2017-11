Demain, habiter la Terre

Malgré la crise écologique, de nouvelles approches émergent pour imaginer un monde plus juste. Espoir.

L’analyse s’est imposée en quelques années : dérèglement climatique, récessions économiques, pénuries alimentaires, menaces terroristes, explosion des migrations… sont les manifestations d’une crise globale qui affecte toute la planète. Et du côté des intellectuels et des militants, la pensée a aussi changé de braquet. Attac décrit ainsi des approches nouvelles en émergence qui recèlent des réponses systémiques insoupçonnées, à la fois par une conceptualisation puissante et par leur potentiel à intervenir…