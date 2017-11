Smartphone : Attention à votre attention !

Entraînant une baisse massive de la concentration, le smartphone pose un vrai problème de santé publique.

« C__’est où, Google Maps ? » lance, inquiet et pressé, un jeune homme à son ami sous la Canopée des Halles, à Paris. N’étant pas habitué à l’interface de son smartphone, l’égaré ignore où se trouve l’icône du GPS. À côté de lui, et pourtant devenue invisible, une grande carte de la capitale, où toutes les informations nécessaires sont également disponibles. Impatience, soupir d’angoisse, œil qui plisse sur l’écran qui rame : se révèle ici le condensé nocif que provoque souvent notre smartphone. Et, à…