La privatisation prévue de la SNCF est une aberration.

Macron s’apprête à réformer la SNCF par voie d’ordonnance. La tactique utilisée est désormais rodée. Pour préparer l’opinion publique et les médias à la réforme, un rapport a été commandé à un proche du Président, Jean-Cyril Spinetta, ancien patron d’Air France et membre du conseil de surveillance d’Areva au moment de sa gestion catastrophique… Ce rapport a produit un diagnostic volontairement catastrophiste sur la SNCF, et ses recommandations sont celles du Medef : fin du statut des cheminots et du…