« L’Île aux chiens », de Wes Anderson : Solidarités canines

Dans L’Île aux chiens, Wes Anderson figure un Japon postcapitaliste où des chiens et des enfants luttent contre l’inhumanité d’un pouvoir autoritaire. Un film à la fois drôle et splendide.

Combien d’histoires de chiens et d’humains n’a-t-on pas racontées au cinéma ? Wes Anderson, le réalisateur de La Vie aquatique (2004) et de The Grand Budapest Hotel (2014), s’y colle, et cela donne un film hors du commun, à la fois réjouissant, splendide plastiquement et aux résonances politiques innombrables. Un film réalisé en stop motion avec des marionnettes étonnamment expressives, mais dont l’excellence technique ne bluffe pas au point de réduire L’Île aux chiens à une performance d’animation – ce…