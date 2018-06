Une militante d'Attac en procès face à BNP Paribas

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Q ui vole dans cette affaire ? » s'interrogent, indignés, les membres d'Attac France. L'association, qui fête ses 20 ans, a invité les citoyens à venir nombreux se mobiliser dans les rues de Carpentras ce jeudi. Le tribunal de grande instance de la ville doit juger la militante Nicole Briend, poursuivie pour « vol en réunion » et « refus de prélèvement ADN ».

Les faits remontent à mars 2016. Ancienne proviseure de lycée, impliquée dans le milieu associatif, la septuagénaire participe à une action de « fauchage de chaises » dans l'agence BNP Paribas de Carpentras. Trois sièges – depuis rendus au Trésor public – sont réquisitionnés. Un acte symbolique qui vise à mettre en lumière les pratiques fiscales de l'entreprise, plusieurs fois épinglée pour ses agissements – Le Livre noir des banques (Attac & Basta!, Les Liens qui libèrent) avance le chiffre de 6,7 milliards d'euros d'amendes et sanctions entre 2010 et 2015. En France, l'ensemble du manque à gagner pour l'État dû à l'évasion fiscale est estimé à au moins 60 milliards d'euros par an.

À lire aussi >> Geneviève Azam : « Il ne faut pas séparer la pensée et l’action »

Prévu le 6 février, le procès de Nicole Briend a été reporté à ce jeudi. Lancé par Attac France, l'appel pour sa relaxe vient d'atteindre les 15 000 signatures. Ses soutiens sont invités à se rassembler à partir de midi à Carpentras, place de la mairie. Philippe Poutou (NPA), Liêm Hoang-Ngoc (La France insoumise) ou encore Sandra Regol (EELV) y sont attendus pour partager un repas, débattre et manifester avec les citoyens présents. Au tribunal, des militants se chargeront de relayer le déroulé du procès. À sa sortie, prévue vers 16h30, Nicole Briend annoncera la réquisition du procureur.

Attac voit dans cette action en justice une tentative de « [les] bâillonner et [les] empêcher de mener de nouvelles actions citoyennes pour dénoncer l’évasion fiscale des multinationales ». BNP Paribas n'en est pas à son premier procès contre les « faucheurs de chaises ». En janvier 2017, Jon Palais, militant de l'association Bizi, avait été relaxé à Dax. Mais le 6 juin, il y a presque un an jour pour jour, le président des Amis de la Terre, Florent Compain, écopait de 500 euros d'amende devant le tribunal de Bar-le-Duc. Nicole Briend risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.