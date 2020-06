La K-pop aux côtés de Black Lives Matter

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Vous les avez sûrement croisés au détour d’un baguenaudage sur YouTube. Ces formations musicales de pop coréenne (du Sud) de gars ou de filles « asiatiques » sont reconnaissables grâce à leur univers électroniques et colorés et des groupes essentiellement jeunes et unisexes, des « girls groups » et des « boys bands ». Leurs clips sont les supports premiers de leur notoriété et inondent les plateformes vidéos de mélodies entraînantes sur des musiques à base électronique (on n’y voit jamais d’instruments, ou presque). Leur palette graphique, aux couleurs souvent saturées, est une signature de chaque groupe.

Au cours des années, la K-pop est devenue une machine commerciale très puissante. Et même un vecteur économico-culturel de l’image de la Corée du Sud à l’étranger, au Japon, puis en Asie. La France est très à l’écoute de cette sous-culture jeune où la musique supporte aussi des codes vestimentaires et un attirail d’identificateurs auxquels se raccrochent de très larges communautés de fans.

Le groupe BTS chante « 21st Century Girls », un hommage féministe.

On aurait cependant tort de réduire la K-pop, dont on ne comprend généralement pas les paroles (bien que l’anglais soit souvent de mise) à un phénomène consumériste flashy et sucré, très mondialisable. Plusieurs groupes manifestent des engagements sociaux et sociétaux marqués. BTS, une sommité de la K-pop, affiche des prises de position féministes, anti-système éducatif et même anti-consommation.

Quelques heures après le meurtre de George Floyd aux États-Unis, à la suite de prises de position de stars de K-pop, leurs hordes de fans ont pris d’assaut les réseaux sociaux avec le mot clic #BlackLivesMatter sur Twitter.

Ils ont aussi saboté le mot clic #WhiteLivesMatter créé par des suprémacistes blancs en postant des vidéos de K-Pop et ont fait planter une application policière visant à à signaler les « activités illégales des manifestants ».

Due to technical difficulties iWatch Dallas app will be down temporarily. pic.twitter.com/zksA1hkVhV — Dallas Police Dept (@DallasPD) May 31, 2020

Cette empathie s’explique en partie par la forte influence de la culture noire sur la K-pop, mais aussi par la composition de leurs fandoms (groupes de fans), très peu « blancs » et largement « queer », explique la chercheuse canadienne Michelle Cho :

La sensibilisation aux questions raciales et culturelles fait partie des caractéristiques principales des conventions de fans de K-pop.

« My swagger » de GOT7 dont l’artiste principal Mark Tuan a pris position contre le racisme

Une compilation de la carrière de Dal Shabet, dont la chanteuse Dalsoobin a appelé à la justice pour George Floyd.

Fantasia de Monsta X, groupe qui s’est également engagé dans le soutien à #BlackLivesMatter

