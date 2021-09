En Italie : scrutin municipal, enjeu national

Alors que les Italiens s’apprêtent à voter dans près d’un tiers des communes, cette élection revêt une importance cruciale pour le maintien du gouvernement du néolibéral Mario Draghi.

L’an dernier, Matteo Salvini, ex-ministre de l’Intérieur et dirigeant de la Lega (la Ligue), un parti d’extrême droite devenu national après avoir milité pour l’indépendance de la partie septentrionale du pays, la plus riche et industrialisée, tenait un meeting dans le quartier HLM de Pilastro, à la périphérie de Bologne, coincé entre une autoroute et une voie ferrée. Devant une foule de caméras et de riverains ravis de se muer en délateurs publics, il traverse un environnement dégradé et, guidé par une…