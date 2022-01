Avec Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson signe une œuvre au charme renversant.

Paul Thomas Anderson touche à tous les genres en déployant des esthétiques différentes, de Boogie Nights (1997) à There Will Be Blood (2007), jusqu’à son avant-dernier film, Phantom Thread (2017), qui contait, dans l’univers rigoureux d’un styliste des années 1950, un amour vénéneux. C’est exactement l’inverse avec son nouveau film, Licorice Pizza. Situé en 1973, dans la vallée de San Fernando, en Californie, où a grandi le cinéaste, le film met en scène deux adolescents dont l’histoire d’amour s’avère…