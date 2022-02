Primaire populaire : un projet passable mais un résultat insuffisant

Sur le vif accès libre

par Daphné Deschamps ,

Le cinéma la Clef, « dernier cinéma indépendant et associatif de Paris », est occupé par un collectif citoyen depuis deux ans. Il multiplie les projets artistiques mais risque l’expulsion dans quelques jours au profit du Groupe SOS, le groupe d’économie sociale et solidaire le plus important d’Europe, spécialisé dans le rachat d’associations solidaires.