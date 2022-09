Élections au Brésil : « Prendre soin de la terre, une évidence pour les peuples indigènes »

La témoignage d'Inathan Apako Tuxá, jeune militant indigène, concernant son engagement dans le mouvement climatique Friday for future.

« Prendre soin de la terre, c’est une évidence pour les peuples indigènes. Les arbres, les eaux, les plantes, les lieux sacrés font partie intégrante de nos êtres. Je me suis engagé dans Friday for Future (1) le plus important mouvement mondial de défense du climat, parce que j’avais la conviction qu’un jeune Indigène pourrait lui apporter quelque chose. La grande majorité de ses militants sont blancs ! Les communautés indigènes du Sud du Brésil expriment leurs revendications lors du Campement Terre libre…