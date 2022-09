Élections au Brésil : la lutte vitale des Xokleng

L’animateur n’a eu le temps que de présenter les intervenant·es du premier débat du « Campement terre libre ». Une petite troupe d’une cinquantaine de personnes, des jeunes en majorité, fait irruption sous le préau et entame un carrousel chanté en langue xokleng. Meneuse du groupe, Txulunh Gakran, 25 ans, attrape un micro et interpelle le public. « Peuples guarani, kaingang, xetá, nous avons besoin de votre soutien, nous aussi nous voulons la légalisation de notre territoire. C’est un rêve pour nos jeunes, qui veulent simplement y résider en paix. Aujourd’hui, nous n’avons pas le droit de vivre selon notre culture, pas droit à la santé ni à l’éducation indigènes. »

Une initiative intempestive et contestataire ? Non, l’intervention des Xokleng est une entrée en matière des plus directes dans le sujet central de la rencontre, et un leitmotiv des peuples indigènes du Brésil : la mise en application de leur droit à la possession permanente de leurs terres ancestrales, ainsi qu’à l’usufruit exclusif des rivières, des lacs et des richesses de leurs sols. C’est l’article 231 de l’actuelle Constitution, adoptée en 1988.