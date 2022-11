Écologie : « Il faut mettre en œuvre une sobriété systémique »

Nous vivons sur une planète aux ressources limitées. Pourtant, les promesses d’innovations miraculeuses pour affronter, voire résoudre, la crise climatique et écologique actuelle foisonnent dans les discours politiques et les projets d’entreprise. Philippe Bihouix, spécialiste des low-tech et de l’épuisement des ressources minières, analyse finement les limites de ces technologies dites « vertes » et expose les contours d’une société obligée d’emprunter le chemin de la sobriété énergétique. La Ville stationnaire. Comment mettre fin à l’étalement urbain ? de Philippe Bihouix avec Sophie Jeantet et Clémence de Selva, éd. Actes Sud, 2022.

Pourquoi le techno-solutionnisme, aussi appelé techno-optimisme, est-il si présent aujourd’hui dans nos sociétés ?

Philippe Bihouix : Il est effectivement bien ancré, on peut en suivre les racines jusqu’au XVIIe siècle ! Dans La Nouvelle Atlantide, Francis Bacon « prophétise » le bonheur du genre humain par la -science appliquée dans tous les domaines : matériaux, chimie, agriculture, médecine, etc.

On rêve depuis longtemps de jouir de l’abondance matérielle, de faire travailler les machines à notre place, de repousser l’âge de la mort… Au XIXe siècle, le chimiste Marcellin Berthelot promet d’éradiquer la faim dans le monde grâce à la nourriture synthétique ; dans les années 1950, on pense que toutes les voitures vont devenir volantes grâce à l’énergie nucléaire gratuite et qu’on va aller s’installer sur la Lune…