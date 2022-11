Italie : Aboubakar Soumahoro, des champs à la Chambre

L’une des premières fois qu’il est entré à Montecitorio, l’équivalent transalpin du Palais-Bourbon, c’était le 4 juillet dernier, après sept heures enchaîné devant l’édifice, sous le soleil de plomb romain en cet été caniculaire, sans manger et presque sans boire. « La lutte paie », souriait enfin Aboubakar Soumahoro, trempé de sueur, car il venait d’obtenir l’engagement d’être reçu par le président du Conseil, Mario Draghi.

Le très libéral ancien président de la Banque centrale européenne et auparavant de Goldman Sachs Europe (celle qui a contribué à maquiller les comptes de la Grèce pour le gouvernement de droite au début des années 2010) ne s’attendait sans doute pas, quelques heures plus tôt, à devoir recevoir un ex-bracciante (ouvrier agricole) : Aboubakar Soumahoro a en effet travaillé pendant de longues années parmi ces journaliers récoltant tomates et autres légumes dans les champs du Mezzogiorno mais aussi du nord de la péninsule, pour quelques euros par jour, logés et travaillant dans des conditions indignes.